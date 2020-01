Fisco, il piano del governo: gli 80 euro diventano 100 (Di martedì 14 gennaio 2020) Repubblica spiega oggi il piano del governo sul Fisco: l’esecutivo lavora all’ipotesi di ridurre le tasse a 15 milioni di italiani. A partire da luglio, i lavoratori dipendenti che dal 2014 incassano gli 80 euro al mese passerebbero a 100 euro tondi: una “quota 100” questa volta non previdenziale. E il ceto medio sin qui escluso dal bonus ne prenderebbe 80 euro fino a 35 mila euro di reddito dichiarato. Per poi scendere fino all’azzeramento – con décalage più o meno ripido – dai 35 mila ai 40 mila euro. Per quasi tutti i beneficiari si tratterebbe di una detrazione fiscale. Ma il governo potrebbe anche essere tentato dal colpo unico: un “superbonus vacanze” erogato nella busta paga di luglio da 120 o 480 euro a seconda delle fasce. Nel Pd c’è però chi soppesa una terza ipotesi di intervento che escluda anche qui i lavoratori con gli 80 euro, ma favorendo chi sta ... Leggi la notizia su nextquotidiano

