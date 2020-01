Fisco, il piano del governo: gli 80 euro diventano 100 da luglio 2020 (Di martedì 14 gennaio 2020) Il governo ha redatto un piano per ridurre le tasse ai lavoratori italiani: da luglio 2020, infatti, gli 80 euro potrebbero diventare 100 pieni. Ci sono sul tavolo diverse proposte che riguardano l’inserimento del ceto medio tra i beneficiari o anche l’azzeramento e la detrazione fiscale. Occorrerà perciò trovare una mediazione tra le forze politiche. governo, piano per ridurre le tasse L’esecutivo giallo-rosso sta discutendo su un piano che possa ridurre le tasse ai lavoratori italiani: l’ipotesi è quella di aumentare gli 80 euro del bonus Renzi del 2014 alla cifra di 100 euro. In questo modo, il ceto medio, che fino ad oggi era escluso dalla misura, prenderebbe 80 euro se detiene un reddito inferiore fino a 35 mila euro. La limitazione tende poi all’azzeramento: ciò significa che tra i 35 mila e i 40 mila euro la misura si annulla. Per tutti i ... Leggi la notizia su notizie

