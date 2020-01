Fiorentina, Amrabat ha detto sì: sgambetto al Napoli (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Fiorentina ha superato il Napoli nella corsa a Sofyan Amrabat: pronta l’offerta per il centrocampista dell’Hellas Verona La Fiorentina è vicinissima a Sofyan Amrabat. Il centrocampista dell’Hellas Verona ha espresso il proprio gradimento verso la destinazione viola, convinto dal progetto societario. Come riportato da Sky Sport, si tratta di un vero e propio sgambetto al Napoli. È attesa da parte della Fiorentina un’offerta di 18 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

