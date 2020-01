Fiorello dimagrito, il motivo: dieta miracolosa in poche settimane (Di martedì 14 gennaio 2020) Si chiama Dinner Cancelling ed è la dieta (a quanto pare miracolosa) che ha adottato Fiorello per perdere efficacemente peso in poche settimane. E non solo: a quanto pare si tratterebbe anche di un modo particolarmente valido per contrastare l’invecchiamento e i segni del tempo. Questo regime alimentare si fonda su un’azione antica quanto il mondo (e che a ciascuno di noi fa pensare alla peggiore delle punizioni che potevano venirci inflitte quando eravamo piccini): andare a letto saltando la cena. Il conduttore di Viva RaiPlay ha svelato, in un’intervista rilasciata a Chi, di aver avuto effetti immediati. La dieta miracolosa di Fiorello Il Dinner Cancelling, la dieta utilizzata da Fiorello, è un metodo ideato da Dieter Grabbe, un noto nutrizionista tedesco. Grazie ad esso si possono arrivare a perdere ben tre chili in sole due settimane. Come? Attraverso dei brevissimi periodi di ... Leggi la notizia su velvetgossip

