Filippine, l’eruzione del vulcano Taal ha ucciso tutti gli animali e le piante vicino al cratere (Di martedì 14 gennaio 2020) Come rivela il National Disaster Risk Reduction and Management Council sono morti tutti gli animali e le piante nei dintorni del vulcano Taal, mentre sono state evacuate 18mila persone residenti nelle città vicine. Cresce il timore di una nuova violentissima eruzione; governo filippino in allerta. Leggi la notizia su fanpage

