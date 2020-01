Filippine in allerta per il vulcano Taal ma migliaia di residenti rifiutano di evacuare o sono già tornati alle loro abitazioni (Di martedì 14 gennaio 2020) Quasi 40.000 persone sono state evacuate dalla zona intorno al vulcano Taal, nelle Filippine, che potrebbe eruttare violentemente in qualsiasi momento, riferiscono le autorità. Ma ci sono molte altre migliaia di persone che rifiutano di lasciare l’area o che addirittura sono già tornate alle loro abitazioni. Filippine, il vulcano Taal ha devastato l’isola di Luzon: animali sterminati, foreste distrutte dalla cenere. Si teme “esplosione pliniana”, 20 milioni di persone a rischio FOTO e VIDEO Per il terzo giorno di fila, il vulcano Taal, che si trova al centro di un lago circa 70km a sud della capitale Manila, ha prodotto una nube di cenere e fontane di lava. Chiunque si trovi a meno di 14 km dal vulcano ha ricevuto l’ordine di evacuazione: potenzialmente si tratta di 300.000 persone. Ufficialmente, sono state evacuate 38.200 persone, secondo l’agenzia per i disastri. Le autorità ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

