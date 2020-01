Festival di Sanremo: sul palco dell’ Ariston è meglio un look aggressivo o rassicurante? Ecco i consigli della nostra Fashion Specialist (Di martedì 14 gennaio 2020) Pochi e indiscutibili capisaldi. L’Italia è sicuramente tra i Paesi più famosi e chiacchierati al mondo. A renderla tanto nota, in primis, è la bellezza indiscutibile delle sue città, combinazione perfetta tra storicità e innovazione: Roma, Firenze, Napoli, Verona, Milano (solo per citarne alcune). A casa nostra, i turisti riusciranno a soddisfare la vista tanto quanto il loro palato: non c’è modo migliore per finire la giornata che con un bel piatto di pasta fatta a mano. E poi ancora, la Chiesa, il Papa e la maestosità del Vaticano. Sfortunatamente non tutti hanno l’opportunità di poter volare fin qui anche solo una volta nella vita. Eppure, una volta l’anno, anche questi ultimi possono immergersi totalmente nell’atmosfera goliardica, calorosa e patriottica di noi Italiani grazie ad un appuntamento diventato assodato tanto quanto la Pasqua e il Natale: Sanremo. È iniziato ... Leggi la notizia su domanipress

Capezzone : +++Ieri a #StaseraItalia @staseraitalia+++ Clippino 1 #EmiliaRomagna, se la sinistra perde lì le resta solo il Fest… - Capezzone : Mi sono distratto un attimo e non ho capito com’è finita: A. #RulaJebreal a #Sanremo e #DiMaio alla #Farnesina B.… - N_DeGirolamo : Lasciate in pace Rita #Pavone e chiunque voglia cantare al Festival di #Sanremo! In questo Paese non si può esser… -