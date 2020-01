Festival di Sanremo 2020, Amadeus annuncia le vallette: chi sono? (Di martedì 14 gennaio 2020) Amadeus ha già rivelato che durante il Festival di Sanremo si farà accompagnare sul palco da 10 donne del mondo dello spettacolo, della cultura e della tv. Amadeus: le vallette Ferve l’attesa per la 70esima edizione del Festival di Sanremo, che vedrà in veste di direttore artistico Amadeus. Il conduttore ha rivelato che saranno con lui sul palco ben 10 vallette, 2 per ogni serata. Si tratterebbe di Antonella Clerici, Mara Venier, Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Rula Jebreal, le giornaliste Emma D’Aquino e Laura Chimenti, la fidanzata di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez e la fidanzata di Valentino Rossi Francesca Sofia Novello. Ancora nessuna conferma sul nome della decima valletta, che secondo le prime indiscrezioni potrebbe essere Elisabetta Gregoraci (ex moglie di Flavio Briatore). La partecipazione di Mara Venier è stata annunciata dalla stessa conduttrice, che ha ... Leggi la notizia su notizie

Capezzone : +++Ieri a #StaseraItalia @staseraitalia+++ Clippino 1 #EmiliaRomagna, se la sinistra perde lì le resta solo il Fest… - davidemaggio : Festival di #Sanremo2020: Mara Venier condurrà la finale con Amadeus - Capezzone : Mi sono distratto un attimo e non ho capito com’è finita: A. #RulaJebreal a #Sanremo e #DiMaio alla #Farnesina B.… -