Festival di Cannes 2020, Spike Lee presidente di giuria (Di martedì 14 gennaio 2020) Al Festival di Cannes 2020 sarà Spike Lee a vestire i panni del presidente della giuria che avrà il compito di premiare (e anche di bocciare, di fatto) i film in gara. Per la prima volta nella storia del premio cinematografico della Croisette il ruolo è stato affidato a una persona di colore. Il Festival di Cannes 2020, che si svolgerà nella città francese della Costa Azzurra dal 12 al 23 maggio 2020, ha il suo presidente di giuria. E sarà Spike Lee, famoso regista statunitense, prima persona di colore ad occupare questo posto prestigioso e di gran valore. Oltre che dalla grande responsabilità, visto che la palma d’oro è tra i premi cinematografici più ambiti. Il regista 62enne era incredulo quando ha ricevuto la chiamata: “Quando sono stato chiamato, non potevo crederci: ero felice, sorpreso e orgoglioso allo stesso tempo“. E ovviamente è onorato e orgoglioso della ... Leggi la notizia su bigodino

