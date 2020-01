Farmaci: studi “real world” sfida per qualità e sostenibilità (Di martedì 14 gennaio 2020) Gli studi ‘real world’, che fotografano gli effetti di una nuova terapia nel mondo reale – su una popolazione di pazienti ‘vera’, non selezionata come nei trial clinici – possono aiutare a migliorare la qualità delle cure e la sostenibilità dei trattamenti innovativi per il Servizio sanitario nazionale. E’ il messaggio del volume ‘Real World Evidence. Buone pratiche della ricerca basata sull’osservazione del mondo reale’, firmato dal docente dell’università degli studi di Milano-Bicocca Giovanni Corrao. L’opera verrà presentata giovedì 16 gennaio in ateneo, alle 14 nell’Auditorium U12 – Guido Martinotti. Dopo i saluti del rettore della Bicocca, Giovanna Iannantuoni, e di altre autorità accademiche, interverranno l’autore, professore ordinario e direttore del Centro Healthcare Research & ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

