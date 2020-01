Falcon & The Winter Soldier, rimandata la produzione a Portorico in seguito ai terremoti – Notizie del giorno (Di martedì 14 gennaio 2020) Falcon & The Winter Soldier, rimandata la produzione a Porto Rico in seguito ai recenti terremoti. Le altre notizie del giorno. In seguito ai terremoti che hanno scosso la piccola comunità di Portorico, la produzione della serie Falcon & Winter Soldier, di Disney+, è stata rimandata a data da destinarsi. Marvel aveva previsto di girare a Portorico proprio durante il mese di gennaio, ma pare che al momento non rientri più nei pani dell’azienda. L’isola infatti è stata colpita da una serie di scossi, inclusa una di magnitudo 6.4 il 7 gennaio, e 5.9 l’11 gennaio. La serie vedrà Anthony Mackie e Sebastian Stan rivestire i panni di Falcon e del Soldato d’inverno, personaggi già interpretati nei film Marvel. Nella serie troveremo anche Daniel Bruhl, Emily VanCamp e Wyatt Russel. La serie sarà composta da sei episodi, e secondo il calendario pubblicato da Disney ... Leggi la notizia su dituttounpop

ThankYouTyJo : @irydescentx @_saker_falcon Sí! E specialmente voglio vedere piú sul suo viaggo a ricoperare. . . che cos'ha succes… - exodusdragons : The Falcon and the Winter Soldier: sospese le riprese a Portorico per via del terremoto - zazoomnews : The Falcon and the Winter Soldier: sospese le riprese a Portorico per via del terremoto - #Falcon #Winter #Soldier… -