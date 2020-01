Fabio Tuiach si scusa per il linguaggio da “scaricatore di porto”: i portuali si infuriano (Di martedì 14 gennaio 2020) “Io da profondamente cattolico mi sono sentito un po’ offeso perché ha detto che Gesù era ebreo”: Fabio Tuiach, consigliere comunale di Trieste in quota Forza Nuova, si era reso noto alla stampa con questa frase pronunciata durante un’intervento realizzato per contestare Liliana Segre. Evidentemente non soddisfatto dell’ignobile figuraccia, nei giorni scorsi ha ben pensato di pubblicare un post sulla sua pagina Facebook (rimosso poco dopo) in cui usava parole offensive nei confronti dei gay. E per “scusarsi” ha successivamente dichiarato: “Beh, sì, volgare è volgare quello che ho detto, però ripeto sempre che sono uno scaricatore di porto da generazioni…” Peccato che il coordinamento dei lavoratori portuali di Triste non l’abbia presa molto bene, e con un comunicato stampa si è dissociato totalmente dalle parole di Tuiach. Fabio Tuiach, ... Leggi la notizia su urbanpost

