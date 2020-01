Ex Ilva, Gentiloni: “Fondi Ue per il polo di Taranto. Da Green New Deal spinta per modificare regole sugli aiuti di Stato” (Di martedì 14 gennaio 2020) Dal Just Transition Fund “ci saranno fondi per l’ex Ilva”. A dirlo, da Strasburgo, è il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni. Che aggiunge: “Il Green New Deal aiuterà la possibilità di modificare alcune regole sugli aiuti pubblici, comunque a interpretarle nel modo più flessibile possibile, che è una delle condizioni perché le difficoltà dell’Ilva vengano risolte”. L'articolo Ex Ilva, Gentiloni: “Fondi Ue per il polo di Taranto. Da Green New Deal spinta per modificare regole sugli aiuti di Stato” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

