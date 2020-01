Europa verde? In realtà i 1000 miliardi per il clima sono solo 7,5 (Di martedì 14 gennaio 2020) Presentato oggi a Strasburgo il “Meccanismo per una giusta transizione”, il primo tassello del “Piano europeo verde” annunciato a dicembre, ma i cento miliardi dichiarati rischiano di essere solo una promessa, visto che di fondi nuovi ce ne saranno solo 7.5 miliardi. Lontana anche la revisione del sistema di emissioni e la possibilità di raggiungere gli accordi internazionali. Leggi la notizia su fanpage

