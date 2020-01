Euronics-Galimberti, il tribunale dichiara l'insolvenza (Di martedì 14 gennaio 2020) Il tribunale fallimentare di Milano ha dichiarato "insolvente" la Euronics-Galimberti, catena di negozi a marchio Euronics, che conta 11 punti vendita tra Lombardia e Veneto ed è da oltre 40 anni punto di riferimento nel nord Italia per l'elettronica e gli elettrodomestici. Nominato un commissario straordinario, che avrà 30 giorni di tempo per elaborare una relazione da presentare al giudice, illustrando le cause dello stato di insolvenza e soprattutto indicando con una valutazione motivata l'eventuale sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. Se queste emergeranno, il tribunale potrà dichiarare aperta la procedura di amministrazione straordinaria. La strada indicata dal giudice è quella di cercare di salvare la catena di negozi, gravata da debiti per oltre 82 milioni di euro, anche se questi finora non ... Leggi la notizia su tg24.sky

