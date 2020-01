Euronics-Galimberti, il tribunale dichiara l’insolvenza | A rischio 250 lavoratori (Di martedì 14 gennaio 2020) Euronics-Galimberti, nota catena specializzata in elettronica di consumo, è gravata da oltre 82 milioni di debiti. Nominato ora un commissario straordinario: saranno necessari 30 giorni per tentare l’amministrazione straordinaria e per valutare se ci sono gli estremi per rimanere sul mercato. Il tribunale fallimentare di Milano ha dichiarato “insolvente” la Euronics-Galimberti, catena di negozi a … L'articolo Euronics-Galimberti, il tribunale dichiara l’insolvenza A rischio 250 lavoratori proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

