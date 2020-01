Eternals: Marvel condivide la nuova sinossi ufficiale del film (Di martedì 14 gennaio 2020) Marvel ha condiviso online la nuova sinossi ufficiale dell'atteso cinecomic Eternals, in arrivo nelle sale a novembre. Eternals, il nuovo film della Marvel, ha ora una nuova sinossi ufficiale che rivela qualche dettaglio relativo all'ambientazione temporale della storia che avrà un legame con Avengers: Endgame. Lo studio ha infatti diffuso nuovi materiali promozionali del progetto dopo un incontro con gli investitori della Disney. I Marvel Studios hanno pubblicato la nuova sinossi: "Eternals ha come protagonista un nuovo eccitante team di supereroi nel Marvel Cinematic Universe, antichi alieni che stanno vivendo sulla Terra in segreto da migliaia di anni. Dopo gli eventi mostrati in Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li obbliga a uscire dall'ombra e riunire le forze ... Leggi la notizia su movieplayer

