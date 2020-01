Esordio Demme: il centrocampista in campo in Napoli-Perugia (Di martedì 14 gennaio 2020) Esordio Demme: prima in campo al San Paolo per il centrocampista ex Lipsia, che entra nel corso della gara con il Perugia Diego Demme ha fatto il suo ingresso in campo con la maglia del Napoli e si presenta al calcio italiano. Il centrocampista ex Lipsia è entrato al 64′ della gara di Coppa Italia contro il Perugia. Demme entra quando la gara è ferma sul 2-0, frutto della doppietta su rigore di Lorenzo Insigne. Prima soft per il centrocampista del Lipsia che inizia a prendere confidenza con la squadra di Gattuso. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

