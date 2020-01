Esclusi Sanremo 2020, Lisa contro Amadeus: “Non ha mantenuto la parola” (Di martedì 14 gennaio 2020) Amadeus, Lisa tuona contro di lui per l’Esclusione dal Festival di Sanremo: “Non ha mantenuto la parola!” Non si placano le polemiche attorno al Festival di Sanremo, che andrà in onda su Rai1 dal 4 all’8 febbraio. E a sollevare un gran polverone oggi è stata la vincitrice della prima edizione di Ora o mai più, AnnaLisa Panetta, in arte Lisa. L’artista già lo scorso anno ha svelato, in occasione di una sua ospitata a Italia Si, di essere stata esclusa dai Big del Festival di Sanremo. E quest’anno, purtroppo, la storia si è ripetuta: Lisa non è tra i Big di Sanremo 2020, nonostante il direttore artistico è proprio colui che l’ha rilanciata in televisione con Ora o mai più: Amadeus. Non ha mantenuto la parola … io non ci speravo più di tanto perchè l’anno scorso una persona vicina a lui mi ha detto “D’ora in avanti ... Leggi la notizia su lanostratv

parodi_lucio : Quest'anno non andrò a Sanremo ma sono pronto per presentare a Savona il Festival degli esclusi da Amadeus. - BlogNews_it : Sanremo 2020, i cantanti esclusi dal Festival di Amadeus - bittiforlife : RT @aR21ooo: Raga gli esclusi da Sanremo sono:Bianca Atzei,Shade,The Kolors,Irama,Marcella Bella,Paolo Vallesi e Michele Bravi. PERCHÉ CAZ… -