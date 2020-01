Eros Ramazzotti parla per la prima volta dopo la separazione da Marica Pellegrinelli (Di martedì 14 gennaio 2020) Eros Ramazzotti parla per la prima volta dopo la separazione da Marica Pellegrinelli e lo fa per ribadire che non è depresso, anzi tutto il contrario. E questo perché tra loro c’è quel rispetto che non verrà mai meno. In una intervista al magazine Chi, il cantante ha dichiarato: “Sono felice. È un momento di ripartenze. E ripartire per me significa abbracciare i miei affetti più cari: i miei figli, ai quali insegno il rispetto e il sorriso». È un Eros Ramazzotti, carico e pieno di energia quello appena tornato da una vacanza coi figli alle Maldive. Anche se il difficile momento del distacco ha causato non poca preoccupazione tra i suoi fan. Tanto che il cantante ha voluto tranquillizzarli condividendo una sua foto su Instagram dove in costume da bagno sfoggia un fisico invidiabile e commenta: “Vi sembro ingrassato, vi sembro malato??? Non direi, sto molto bene e vi ... Leggi la notizia su dilei

