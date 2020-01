Eros Ramazzotti, il dopo Marika Pellegrinelli ‘riparte da loro’: la confessione (Di martedì 14 gennaio 2020) Il cantautore Eros Ramazzotti si è confessato sulle pagine del settimanale ‘Chi’. Ha parlato della fine della relazione con l’ex moglie Marica Pellegrinelli, con la quale si è separato nello scorso mese di luglio dopo dieci anni di matrimonio. Ma a differenza di quanto in molti abbiano pensato in questi mesi, l’artista non ha reagito malamente a questa notizia. Anzi, sembra abbia trovato la strada giusta per ripartire e guardare avanti con ottimismo. Eros ha infatti dichiarato: “Non sono depresso. Sono felice, è per me un momento di ripartenze. E ripartire per me significa abbracciare i miei affetti più cari: i miei figli, ai quali insegno il rispetto e il sorriso”. E soffermandosi direttamente su Marica, Eros ha ammesso di non essersi lasciato in cattivi rapporti. Andiamo a vedere cosa ha detto a proposito di questo. (Continua dopo la foto) Tra di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

