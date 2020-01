Eros Ramazzotti dopo la separazione da Marica Pellegrinelli: “Non sono depresso, riparto dai figli” (Di martedì 14 gennaio 2020) Eros Ramazzotti ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi. Il cantante ha parlato del rispetto rimasto con la sua ex moglie Marica Pellegrinelli. Inoltre, ha assicurato: "Non sono depresso. sono felice. È un momento di ripartenze. E ripartire per me significa abbracciare i miei affetti più cari: i miei figli". Leggi la notizia su fanpage

radiocalabriafm : EROS RAMAZZOTTI - BEATA SOLITUDINE (MP3) - SpettacoliNEWS : «Sono felice. È un momento di ripartenze. E ripartire per me significa abbracciare i miei affetti più cari: i miei… - novasocialnews : Eros Ramazzotti: 'Felice dopo separazione, momento di ripartenze' #spettacolo #novasocialnews #nonstopnews… -