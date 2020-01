Erdogan minaccia Haftar e snobba l’Italia: «Senza la Turchia il generale avrebbe già vinto» (Di martedì 14 gennaio 2020) È durissima la reazione del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dopo che il maresciallo Khalifa Haftar si è rifiutato di firmare il documento di tregua in Libia proposto nel vertice di Mosca ieri, 13 gennaio. «Se la Turchia non fosse intervenuta – tuona Erdogan parlando al gruppo parlamentare del suo partito, l’Akp – Haftar avrebbe preso il pieno controllo della Libia». A poco o nulla, quindi, sarebbe servito secondo Erdogan il tentativo italiano dello scorso mercoledì, quando il presidente del Consiglio Conte, che proprio ieri ha fatto visita a Erdogan, ha ricevuto Haftar nella speranza di ottenere da lui un passo in avanti verso il cessate il fuoco. "Ülkenin meşru yönetimine ve Libya'daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde, darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız." https://t.co/Q2wC5qvKll ... Leggi la notizia su open.online

