Eni rinnova l’alleanza con il Politecnico di Torino sulle risorse energetiche marine (Di martedì 14 gennaio 2020) Eni rinnova l’alleanza con il Politecnico di Torino per lo sfruttamento delle risorse energetiche marine. Il Rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco, e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno infatti firmato un Protocollo d’Intesa per “rafforzare ulteriormente la consolidata collaborazione nell’ambito della ricerca scientifica, in particolare per realizzare un’iniziativa accademica congiunta volta ad ampliare lo studio delle forme di energia provenienti dal mare“. Grazie a questo accordo fra Eni e Politecnico di Torino, sarà istituito il laboratorio di ricerca ‘MarEnergy Lab’ che avrà lo scopo di approfondire tematiche specifiche, “contribuendo così ad una ulteriore crescita del know-how in materia e ad una rapida realizzazione industriale delle tecnologie per lo sfruttamento delle risorse energetiche marine”. ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

fisco24_info : Eni rinnova alleanza con Politecnico Torino su risorse energetiche marine : - Adnkronos : #Eni rinnova alleanza con #PolitecnicoTorino su risorse energetiche marine - mauneobux : #News #Ambiente Eni,rinnova alleanza con Politecnico Torino per energia mare -