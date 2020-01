Emissioni diesel - Rigenerazione dei filtri antiparticolato, Nissan Qashqai e Opel Astra sono a norma (Di martedì 14 gennaio 2020) Lassociazione ambientalista Transport&Environment ha pubblicato una ricerca in cui si punta il dito anche sulle diesel più recenti, bollate come non "pulite". Ciò perché durante la Rigenerazione del filtro antiparticolato il numero di particelle emesse aumenta. Tuttavia, non siamo di fronte a violazioni delle norme antinquinamento europee, visto che esse non contemplano tali Emissioni durante la pulizia automatica del Dpf (acronimo inglese che indica, per l'appunto, il filtro). Al contrario, nelle rilevazioni di T&E gli altri inquinanti, inclusa la massa di particolato, rientrano nei limiti di legge nelle medesime condizioni. Come si sono svolti i test. La ricerca è stata compiuta facendo misurare le Emissioni di una Nissan Qashqai 1.5 dCi e una Opel Astra 1.6 CDTi, entrambe omologate Euro 6d-Temp, alla società di consulenza inglese Ricardo. Le vetture sono state ... Leggi la notizia su quattroruote

