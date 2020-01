Emilia-Romagna, Salvini: “Gente di sinistra voterà Lega. Se vinciamo, cambia il mondo”. Su Gregoretti: “Processo politico, sono orgoglioso” (Di martedì 14 gennaio 2020) “Di Maio e Conte hanno deciso di mandarmi a processo per il caso Gregoretti? Se mi manderanno a processo, sarà un processo politico. Ma dovranno trovare un tribunale molto grande, perché grande perché immagino che alcuni milioni di italiani vorranno farmi compagnia. Li chiamerò e li inviterò uno per uno perché controllare i confini e l’onore di un Paese sono un dovere di un politico”. Sono le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di “Non stop news”, su Rtl 102.5, a proposito della vicenda Gregoretti, attualmente all’esame della Giunta per le immunità parlamentari al Senato. E aggiunge: “Si tratta banalmente di poltrone e per interesse personale. C’è evidentemente qualcuno per cui la lealtà, il senso dell’onore, la parola data, il lavoro di squadra valgono di meno rispetto alla convenienza personale. Ricordo che sarei imputato per sequestro di persona aggravato e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

