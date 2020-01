Emergenza smog, Greenpeace: “Raggi mantenga impegno stop diesel in città entro il 2024” (Di martedì 14 gennaio 2020) Negli ultimi giorni i livelli di inquinamento dell'aria a Roma hanno raggiunto livelli allarmanti. Per questo la sindaca Raggi ha deciso che oggi, martedì 14 gennaio, i veicoli diesel non circoleranno nella Fascia Verde. Ne abbiamo parlato con Federico Spadini, responsabile della campagna trasporti di Greenpeace Italia: "Le soluzioni emergenziali sono dovute, ma va ripensato il trasposto pubblico". Leggi la notizia su fanpage

