Emergenza smog, Bonelli: “208 decessi al giorno, situazione grave in tante città” (Di martedì 14 gennaio 2020) “Nei primi 13 giorni del 2020 città come Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli e altri comuni hanno già superato ripetutamente i limiti per le Pm10 e 2,5 in alcuni casi 10 giorni su 13, determinando un gravissimo problema per la salute della popolazione“: lo afferma il coordinatore nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli. “Ogni giorno, secondo l’agenzia europea per l’ambiente, 208 persone muoiono in Italia a causa dello smog, una drammatica Emergenza sanitaria nel nostro paese di cui nessuno parla a partire dal nostro Parlamento e dai partiti che sostengono la maggioranza di governo“. “L’agenzia europea sull’ambiente – prosegue l’esponente dei Verdi – nello studio scientifico sull’impatto dell’inquinamento in Europa da Pm 10 e 2,5, biossido di azoto e ozono, conferma dati drammatici per il nostro ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

