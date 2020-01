Elisa De Panicis esagerata: il costume non contiene il seno [FOTO] (Di martedì 14 gennaio 2020) Venerdì è iniziata ufficialmente l’avventura di Elisa De Panicis al “Grande Fratello Vip“. La bella influencer ha già conquistato tutti con la sua solarità e il suo fisico pazzesco. Oggi la vediamo in uno scatto… Atomica in costume da bagno In questo scatto la vediamo indossare un costume da bagno che, diciamocelo, in poche potrebbero permettersi. Colore metallizzato, capelli sciolti e lunghi sulle spalle, sorriso smagliante e seno sodo e pieno. Una vera dea. Sappiamo già che farà girare la testa a tutta Italia con allenamenti bollenti e outfit perfetti. In bocca al lupo, Elisa! L'articolo Elisa De Panicis esagerata: il costume non contiene il seno FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - misterturnerj : RT @trashtvstellare: La frase choc di Salvo Veneziano su Elisa De Panicis! Secondo voi, si merita la squalifica? #GFVIP - Domemanf : RT @trashtvstellare: La frase choc di Salvo Veneziano su Elisa De Panicis! Secondo voi, si merita la squalifica? #GFVIP -