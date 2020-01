Eleonora Daniele paparazzata: le prime [FOTO] con il pancione in vista (Di martedì 14 gennaio 2020) Eleonora Daniele, uno dei volti più visti in televisione, è in dolce attesa della sua prima figlia. Dopo l’annuncio in diretta tv, non nasconde più il pancione dalle telecamere. E infatti il settimanale “Chi” non se l’è fatta scappare! Aspetto una bimba, si chiamerà Carlotta Nella puntata di “Domenica In” del 12 gennaio aveva spiazzato tutti dando la bellissima notizia “aspetto una bimba, si chiamerà Carlotta”. A 43 anni, la conduttrice, che si è sposata lo scorso settembre con l’imprenditore Giulio Tassoni, ha deciso di diventare mamma. Una gioia immensa e inaspettata che ha emozionato il pubblico e soprattutto la padrona di casa, Mara Venier. Durante la puntata, infatti, non ha potuto trattenere le lacrime quando la Daniele le ha chiesto di fare da madrina di battesimo alla piccola Carlotta. Eleonora è ... Leggi la notizia su velvetgossip

marcoluci1 : RT @Affaritaliani: Eleonora Daniele in dolce attesa Su Chi la prima foto col pancione - Affaritaliani : Eleonora Daniele in dolce attesa Su Chi la prima foto col pancione - Affaritaliani : Eleonora Daniele in dolce attesa: su Chi le prime foto col pancione -