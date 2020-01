Eleonora Daniele incinta, prima foto col pancione (Di martedì 14 gennaio 2020) Tenuta sportiva, occhiali da sole e mano sul pancione: Eleonora Daniele, radiosa, è stata paparazzata durante una giornata di shopping. La Daniele aspetta una bambina che nascerà a giugno, come ha raccontato ospite a Domenica In. “Si chiamerà Carlotta”, ha detto Eleonora a Mara Venier. E adesso il settimanale Chi ha pubblicato le prime immagini della conduttrice in dolce attesa della bimba, il cui papà è l’imprenditore Giulio Tassoni, che la Daniele ha sposato a settembre. Un amore lungo 16 anni il loro, di cui 5 di convivenza. Eleonora e Giulio si sono conosciuti una sera durante un party al Piper, a Roma, dove sono stati presentati da un amico in comune. Da allora non si sono più lasciati, e tanti anni dopo sono finalmente riusciti a coronare il loro sogno d’amore. Si era parlato, in passato, anche di nozze, ma il matrimonio era stato rimandato a causa di un grande ... Leggi la notizia su dilei

EnricaVolonnino : @gianlu_79 @eleonoradaniele @storie_italiane @barbaradipalma @mercuzi0 ELEONORA DANIELE SEI VERAMENTE BRAVA STAMATINA TI OK VISTA ? - marcoluci1 : RT @Affaritaliani: Eleonora Daniele in dolce attesa Su Chi la prima foto col pancione - Affaritaliani : Eleonora Daniele in dolce attesa Su Chi la prima foto col pancione -