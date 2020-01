Efficienza energetica, Italia in Classe A vola a Fiumicino (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 13 gen. (askanews) – Ritorna nel 2020 la “Italia in Classe A – La serie”, l’info-reality sull’Efficienza energetica di ENEA, che in questa nuova puntata, Soluzione 50 per cento, online dal 14 gennaio, “atterra” nell’Aeroporto di Roma Fiumicino. Il giornalista Marco Gisotti e il ricercatore dell’ENEA Antonio Disi “investigano” come uno dei più grandi aeroporti d’Europa ha realizzato la propria Efficienza energetica. Ventisette milioni e mezzo di passeggeri l’anno, 210mila aerei e oltre 40 lavoratori compongono la “comunità” dell’aeroporto di Roma Fiumicino, come una città dove nulla può essere lasciato al caso. E la webserie di Enea ha scoperto che a Fiumicino sono stati montati motori ad alta Efficienza, sono stati sostituiti i gruppi frigoriferi con altri ad alto rendimento, e ... Leggi la notizia su notizie

