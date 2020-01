Ecco i movimenti dal basso che possono cambiare il mondo nel prossimo decennio (Di martedì 14 gennaio 2020) I primi giorni del 2020 e del nuovo decennio sono il periodo ideale per riflettere su quelli che sono stati i principali movimenti dal basso del 2019, il cui rafforzamento li renderà protagonisti nel panorama nazionale e internazionale nei prossimi mesi e – in alcuni casi – nei prossimi anni. 1. Uniti contro la corruzione, disuguaglianza e repressione Dal Cile all’Iraq, al Libano e alla Francia, le persone stanno insorgendo per chiedere miglioramenti ai loro rappresentanti e alle autorità, mentre sempre più lezioni ed esperienze vengono condivise da un paese all’altro. Questa tendenza a sfidare i governi non scomparirà nel 2020! 2. Le donne e gli uomini difendono i diritti delle donne Uno dei più grandi movimenti su Change.org, #Libere, è solo un esempio della mobilitazione online e offline nata per difendere i diritti delle donne, per porre fine alle discriminazioni di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Ecco i movimenti dal basso che possono cambiare il mondo nel prossimo decennio) Playhitmusic - - ilfattoblog : Ecco i movimenti dal basso che possono cambiare il mondo nel prossimo decennio - erregi69 : Ecco i movimenti dal basso che possono cambiare il mondo nel prossimo decennio -