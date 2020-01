“Ecco cosa succede in Germania se non paghi il biglietto del bus: fate vedere questo video a tutti i buonisti!” (Di martedì 14 gennaio 2020) Dalla pagina Facebook Dalla parte delle Forze dell’Ordine arriva un video pubblicato il 22 novembre 2018 in cui addirittura non si riesce a distinguere un bus da un treno. La mossa è tipica: acciuffare un video dal web, ignorarne la storia e riportarla alla propria community con una didascalia orientata all’odio, specie perché in questo caso il protagonista è un uomo di colore. Secondo gli amministratori la Germania sarebbe un esempio di legalità solamente perché strattona con forza uno straniero fuori dal mezzo in quanto sprovvisto di biglietto. Le immagini, come suggerisce il video, arrivano dalla rubrica “” di Euronews, e infatti troviamo riscontro in un articolo pubblicato il 3 luglio 2017. L’uomo era sprovvisto di biglietto e non poteva pagare la multa Nell’articolo leggiamo che il filmato è stato girato dalla giornalista ... Leggi la notizia su bufale

