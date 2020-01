Ecco come l’influencer ha cambiato il "mestiere" più vecchio del mondo - (Di martedì 14 gennaio 2020) Carlo Lanna La figura dell'influencer ha rivoluzionato i canoni della società, può averlo fatto anche nella vendita di piacere? Secondo una ricerca è possibile Nella nostra vita con l’esplosione della bolla di internet molte cose sono cambiate, in bene o in male. È cambiato il mondo del lavoro, sono cambiati i linguaggi ed è cambiato persino la nostra visione del mondo. Tante sono le nuove figure che sono nate tra i fili del web e che, ovviamente, hanno trovato un bacino di utenti pronti a fare da eco allo loro voce. Stiamo parlando, ovviamente, degli influncer. Di norma si tratta di personaggi molto famosi tra i social network che hanno la capacità di influenzare le altre persone, determinando scelte, modi e stili di vita. Influenzano soprattutto potenziali consumatori, tanto è vero che l’influencer, ad oggi, è una figura molto ambito dai marchi di consumo comune, ... Leggi la notizia su ilgiornale

Capezzone : Su @atlanticomag Dorian Gray risponde colpo su colpo a Sergio Romano @RagazzidiTehran - NicolaPorro : Ci sono 2?? piccole norme nell’ultima #manovra finanziaria, nascoste nelle pieghe dei commi, che danno il senso di… - Avvenire_Nei : Cappotti e sciarpe in dono. Ecco i «muri della gentilezza»: dove sono e come funzionano -