È successo dopo il confessionale. Salvo Veneziano espulso dal Grande Fratello Vip, spunta il video di quei momenti (Di martedì 14 gennaio 2020) Salvo Veneziano è stato espulso dal Grande Fratello Vip. La violenza verbale e sessista delle sue parole avevano provocato una rivolta sui social e il suo allontanamento era stato richiesto a gran voce dagli utenti e dai telespettatori del reality show. Una presa di posizione arrivata dopo le proteste per le parole violente pronunciate dal pizzaiolo siciliano, famoso per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello. Riferendosi alla concorrente Elisa De Panicis, Salvo Veneziano aveva detto “io se fossi stato single, c’era quella piccolina lì, tutta trasparente co ‘sto culettino… ma quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale” aggiungendo altre frasi che sottintendevano un rapporto sessuale violento tali da suscitare la reazione indignata di Federica Panicucci. ( dopo la foto) La conduttrice di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

ASRomaFemminile : Complimenti alla nostra Primavera! ?? Dopo il successo dell'andata, anche il Derby di ritorno è giallorosso ???? La… - msgelmini : Dopo averci provato senza successo con la legge di bilancio, adesso i 5 Stelle - pur di legalizzare la… - alicezanotti : RT @bradleysbitch: Joker è stato apprezzato dal mondo prima e dopo essere uscito al cinema, ha incassato più di un miliardo e ora solo perc… -