É quasi magia Johnny | da stasera su Italia 2 torna | senza censure | la serie anime

torna da stasera su Italia 2, alle 21:30, con i primi 5 episodi, la serie anime É quasi magia Johnny: il triangolo amoroso in versione cartoon più famoso della TV torna senza censure! É quasi magia Johnny torna in TV da stasera su Italia 2, a partire dalle 21:30, con i primi 5 episodi senza censure, per la gioia dei piccoli ma soprattutto di quanti sono diventati grandi sognando insieme al triangolo amoroso animato più famoso della TV anni '80. Capricciosa Orange Road (Kimagure Orange Road nella versione originale), questo il vero titolo della serie manga, creata da Izumi Matsumoto, e poi dell'anime, è arrivata infatti in Italia, con il titolo di É quasi magia Johnny, nel 1989, quando l'attuale Mediaset ne acquistò i diritti di trasmissione da Nippon Television.

