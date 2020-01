Due scosse di terremoto sulla costa garganica: epicentro Isole Tremiti (Di martedì 14 gennaio 2020) Due scosse di terremoto a brevissima distanza hanno colpito la costa garganica e in particolare la provincia di Foggia. I due sismi, di magnitudo bassa ma distintamente avvertiti dalla popolazione, hanno avuto come epicentro le Isole Tremiti. L’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, inoltre, ha rilevato una prima scossa di magnitudo pari a 2.8 aveva una profondità di 2 chilometri. Si è verificata attorno alle ore 17:14 di lunedì 13 gennaio. La seconda, invece, è stata più lieve (magnitudo pari a 2.2) e si è verificata alle 17:27. La profondità rilevata di quest’ultima era pari a 8 chilometri. terremoto sulla costa garganica DATI #RIVISTI #terremoto ML 2.8 ore 17:14 IT del 13-01-2020, costa garganica (Foggia) Prof=2Km #INGV 23770791 https://t.co/WpOdVLLm7Q — INGVterremoti (@INGVterremoti) 13 gennaio 2020 Un intervallo di tempo brevissimo tra le due scosse di terremoto ... Leggi la notizia su notizie

francobus100 : Terremoto, due lievi scosse registrate nella notte in Umbria e Lazio. Gli esperti: - lillydessi : Terremoto Ciociaria, due scosse in 24 ore: in atto uno sciame sismico - lillydessi : Terremoto Ciociaria, due scosse in 24 ore: in atto uno sciame sismico -