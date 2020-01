Dove si nasconde Albano? Svelati alcuni indizi misteriosi (Di martedì 14 gennaio 2020) Dove si nasconde Albano? Da qualche settimana il cantante di Cellino San Marco sembra essere scomparso dalla televisione e dai social e in tanti si sono chiesti che sorpresa potesse avere in servo l’artista pugliese. Pare che oggi sia stato svelato il suo ‘segreto’. A rivelarlo pare sia stata un’amica del Carrisi, Rita Dalla Chiesa; che ha confessato Dove potrebbe trovarsi oggi l’ugola d’oro di Cellino. Lo scorso venerdì 10 gennaio è andata in onda la prima edizione de Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci. Dopo lo ‘svelamento’ di Orietta Berti, che si nascondeva dietro la maschera di Unicorno, adesso si iniziano a fare le prime ipotesi sugli altri artisti camuffati dalle maschere. E pare che Rita Dalla Chiesa sia abbastanza sicura dell’identità di Leone: è Albano. Albano è Leone? Rita Dala Chiesa ... Leggi la notizia su velvetgossip

