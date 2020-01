Donna di 55 anni dichiarata morta dai medici si risveglia durante il suo funerale (Di martedì 14 gennaio 2020) Una Donna dichiarata morta dai medici si è risvegliata nel bel mezzo del suo funerale. È successo in India. La fonte – The Indu, un quotidiano di area progressista – è autorevole: la protagonista di questa storia si chiama Malati Chougule e aveva, pardon ha di nuovo, 55 anni. La Donna risiede(va) nel villaggio di Muchchandi. Aveva febbre altissima ed è stata portata in un ospedale privato a Belagavi, nello stato occidentale del Karnataka. Arrivata in ospedale la Donna ha perso conoscenza e i medici hanno provato a rianimarla, ma dopo parecchi minuti la signora non si è più ripresa ed è stata dichiarata morta. Secondo quello che riporta The Indu, i parenti hanno pagato la quota dovuta all’ospedale e hanno poi riportato la salma della Donna al villaggio. Il corpo della signora Chougule è rimasto così esposto nel giardino di casa, come tradizione vuole, in attesa dei riti funebri del ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

