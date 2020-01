Diretta/ Napoli Perugia, risultato 2-0, streaming Rai: il dischetto risulta decisivo! (Di martedì 14 gennaio 2020) Diretta Napoli Perugia streaming video Rai 2: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per gli ottavi di Coppa Italia. Leggi la notizia su ilsussidiario

JuventusTV : 1?4?° giornata campionato #Primavera ?? Domani in diretta dalle ore 12.55 ?? Napoli ?? Juventus #Under19 Qui ??… - sscnapoli : ?? #LazioNapoli sarà diretta dall’arbitro #Orsato di Schio ???? - NotizieIN : NAPOLI PERUGIA Streaming e Diretta TV, dove vedere la partita di Coppa Italia -