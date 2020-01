DIRETTA – Coppa Italia, Napoli-Perugia: formazioni e dove vederla in tv e streaming (Di martedì 14 gennaio 2020) Napoli-Perugia è la prima sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma oggi martedì 14 gennaio. La squadra di Gattuso, a caccia del riscatto dopo l’ultimo ko in campionato contro la Lazio, affronta i biancorossi del nuovo allenatore Serse Cosmi che sogna l’impresa. In palio i quarti contro la vincente di Lazio-Cremonese. DIRETTA tv su Rai 2, in streaming Rai Play. Leggi la notizia su fanpage

