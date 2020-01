Diletta Leotta dà l’annuncio ufficiale con un mini abito – FOTO (Di martedì 14 gennaio 2020) Diletta Leotta dà l’annuncio ufficiale con un mini abito: la bellissima condutrice di DAZN ha confermato una indiscrezione di queste ore. Adesso non ci sono più dubbi. Diletta Leotta sarà presente al settantesimo Festival di Sanremo, che si svolgerà al Teatro Ariston di Sanremo dal 4 all’8 febbraio 2020 e sarà condotto da Amadeus. A … L'articolo Diletta Leotta dà l’annuncio ufficiale con un mini abito – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

