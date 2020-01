Dietro l’infarto c’è un batterio intestinale: la scoperta italiana che apre la strada al vaccino (Di martedì 14 gennaio 2020) Dietro l’infarto c’è un batterio intestinale: la scoperta italiana che apre la strada al vaccino C’è una correlazione tra un batterio intestinale, l’Escherichia coli, e l’insorgere dell’infarto. A dimostrarlo un importante studio italiano che potrebbe così gettare le basi per la formazione di un innovativo vaccino preventivo. I risultati, pubblicati sulla rivista European Heart Journal, aprono nuove strade in campo scientifico, tra cui appunto lo sviluppo di un vaccino per prevenire il processo trombotico. L’Escherichia Coli, infatti, circola nel sangue nei pazienti con infarto e si concentra nel trombo facilitandone la crescita. La scoperta apre dunque prospettive future interessanti, considerando che le malattie cardiovascolari sono le principali cause di mortalità nel nostro Paese. Ogni anno, infatti, oltre 100mila italiani sono colpiti da ... Leggi la notizia su tpi

