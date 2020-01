Di Marzio: la Fiorentina ha l’accordo per Amrabat poco convinto del Napoli (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Secondo Gianluca Di Marzio, a Speciale Calciomercato Sky, si complica la trattativa tra Amrabat e il Napoli. In realtà, dice l’esperto di mercato, il calciatore non è convinto del Napoli mentre il club avrebbe raggiunto con il Verona un accordo per 17-18 milioni. Non si comprendevano le motivazioni del rallentamento di Amrabat che prendeva tempo, adesso – ha detto Di Marzio – si è saputo che la Fiorentina ha avvicinato il centrocampista del Verona e lo ha convinto ad accettare il progetto viola. La Fiorentina, ha detto Di Marzio, ha un accordo per giugno con Amrabat. Adesso, però, la Fiorentina deve raggiungere un’intesa con il Verona. L'articolo Di Marzio: la Fiorentina ha l’accordo per Amrabat poco convinto del Napoli ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

