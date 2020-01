Di Maio | “Chi pensa che io mi stanchi del M5s ha sbagliato Sono stanco che qualcuno

Serraj a Palazzo Chigi da Conte. Di Maio : “Chiediamo cessate il fuoco” : Giuseppe Conte ha accolto nelle sede del governo il premier libico Serraj: l’incontro tra i due leader è volto alla discussione della crisi in Libia. Al centro delle discussioni, però, ci sono anche la tregua chiesta da Turchia e Russia e la “conferenza di Berlino”. Dopo aver disertato il colloquio che doveva svolgersi lo scorso mercoledì, Serraj è giunto in Italia ed è stato accolto dal picchetto d’onore. Il leader aveva ...

Sarraj a Palazzo Chigi da Conte. Di Maio : “Chiediamo cessate il fuoco” : Giuseppe Conte ha accolto nelle sede del governo il premier libico Sarraj: l’incontro tra i due leader è volto alla discussione della crisi in Libia. Dopo aver disertato il colloquio che doveva svolgersi lo scorso mercoledì, Sarraj è giunto in Italia ed è stato accolto dal picchetto d’onore. Il leader aveva annullato l’incontro per la seccatura nel vedere la calda accoglienza riservata al rivale Khalifa Haftar. Palazzo Chigi, ...

Autostrade - Di Maio determinato sulla revoca delle concessioni : “Chi sbaglia paga” : Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio torna a parlare in merito alla questione Autostrade, ribadendo ancora una volta che il partito è fermamente determinato al procedere alla revoca delle concessioni. sulla “revoca delle concessioni autostradali siamo determinati”, fa sapere tramite Facebook Luigi Di Maio. Il leader dei 5 Stelle è infatti nuovamente […] L'articolo Autostrade, Di Maio determinato sulla revoca delle ...

Libia - Sarraj : “Chieste armi anche all’Italia - ma non sono mai arrivate risposte ufficiali”. Di Maio : “Guerra per procura come in Siria” : Ha chiesto armi all’Italia, ma da Roma “non sono mai giunte risposte ufficiali”. Fayez Sarraj, a capo del governo di Tripoli – l’unico riconosciuto dall’Onu in Libia – in una lunga intervista al Corriere della Sera, parla di aiuti militari: quelli che la Turchia – con cui ha firmato un memorandum lo scorso 27 novembre – ha promesso di assicurargli per fronteggiare l’avanzata da est di ...

Nave Gregoretti - Salvini indagato : “Chissà come voterà M5s in Giunta”. Risponde Di Maio : “Da noi sì all’autorizzazione a procedere” : La questione è tutta politica. Dopo la notizia della richiesta di autorizzazione a procedere da parte del Tribunale dei ministri di Catania contro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona nell’indagine sulla Nave Gregoretti, è stato lo stesso leader della Lega a suggerire la strada da seguire. Perché il dubbio dell’ex ministro era proprio quello di capire come voteranno i componenti del Movimento 5 Stelle nella giunta per le ...

Nave Gregoretti - Salvini indagato : “Chissà come voterà M5s”. Risponde Di Maio : “Da noi sì ad autorizzazione a procedere contro di lui” : La questione è tutta politica. Dopo la notizia della richiesta di autorizzazione a procedere da parte del Tribunale dei ministri di Catania contro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona nell’indagine sulla Nave Gregoretti, è stato lo stesso leader della Lega a suggerire la strada da seguire. Perché il dubbio dell’ex ministro era proprio quello di capire come voteranno i componenti del Movimento 5 Stelle nella giunta per le ...

Nave Gregoretti - Salvini indagato : “Chissà come voterà M5s”. Risponde Di Maio : “Da noi sì ad autorizzazione a procedere” : La questione è tutta politica. Dopo la notizia della richiesta di autorizzazione a procedere da parte del Tribunale dei ministri di Catania contro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona nell’indagine sulla Nave Gregoretti, è stato lo stesso leader della Lega a suggerire la strada da seguire. Perché il dubbio dell’ex ministro era proprio quello di capire come voteranno i componenti del Movimento 5 Stelle nella giunta per le ...

Bibbiano - Di Maio : “Chiedere scusa? Vedremo l’esito del processo - non mi risulta sia concluso” : Luigi Di Maio, intervistato su Radio Capital, interviene su diverse questioni: dal caso Bibbiano alle voci sui vertici Cinque Stelle che vorrebbero sfiduciarlo, dalla riforma della giustizia al ruolo di Alessandro Di Battista nel Movimento. E in tutto questo rassicura sul governo: "Vedo un continuo complottismo nei nostri confronti. Scrivono che Di Maio vuol far cadere il governo... Sono tutte sciocchezze".Continua a leggere

Mara Maionchi - auricolari a X Factor? “Chiarisco una volta per tutte” : X Factor, prosegue la polemica per i presunti auricolari indossati dai giudici: parla Mara Maionchi Non si placa la polemica legata alla presenza di auricolari a X Factor. Tutto si è scatenato con la prima puntata dei Live, in cui è stato ospite Mika. Le parole dell’ex giudice hanno scatenato una bufera, visto che ha […] L'articolo Mara Maionchi, auricolari a X Factor? “Chiarisco una volta per tutte” proviene da Gossip e ...

Maltempo - Di Maio in Sicilia : “Chiedo scusa ai sindaci. Aiuti a Venezia e non a questo territorio” : Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dopo aver lasciato Castelvetrano, ha incontrato un gruppo di pescatori di Marina di Selinunte (Trapani) che hanno subito gravi danni dopo le recenti mareggiate. I pescatori chiedono al ministro la sistemazione del porto. “Qualcuno mi ha criticato: sei ministro degli Esteri e vai in Sicilia? Sì, sono qui perché negli stessi giorni in cui si aiutava Venezia bisognava aiutare la Sicilia colpita dal ...

M5s - Di Maio : “Chi vuole trasformare il Movimento in un partito se ne vada”. Poi l’attacco a Salvini : “Chieda scusa a Ilaria Cucchi” : “Il Movimento non è un partito, e non lo diventerà mai. Chi lo vuole trasformare in partito se ne vada“. A dirlo, in diretta su Facebook, il capo politico del M5s, Luigi Di Maio. Che poi, riferendosi alle parole di Matteo Salvini su Stefano Cucchi pronunciate a Bologna (“la droga fa sempre male”), ha detto: “Meglio chiedere scusa”. L'articolo M5s, Di Maio: “Chi vuole trasformare il Movimento in un ...