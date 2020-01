Detto Fatto, Bianca Guaccero: “Con la febbre ho visto Mara Venier che…” (Di martedì 14 gennaio 2020) Bianca Guaccero a Detto Fatto: “Domenica ho seguito Mara Venier con l’influenza e ho capito che…” Anche la puntata di Detto Fatto di oggi, martedì 14 gennaio 2020, si è aperta con l’ormai tradizionale rubrica di Jonathan Kashanian. L’ex gieffino, da tempo nel cast fisso di Detto Fatto, all’inizio dell’appuntamento odierno ha commentato le ultime notizie sul Festival di Sanremo 2020, proprio mentre era in corso la conferenza stampa ufficiale di presentazione. E per cominciare ha parlato dell’approdo di Mara Venier al fianco di Amadeus nella serata finale, quella di sabato 8 febbraio, a proposito della quale Bianca Guaccero ha svelato: Due giorni fa ho seguito Mara Venier a Domenica In, avevo l’influenza… e avevo intuito qualcosa! La conduttrice di Detto Fatto ha poi ironizzato su Jonathan affermando: “Arriva qui ogni ... Leggi la notizia su lanostratv

