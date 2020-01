Detrazioni fiscali sulle spese sanitarie: per quali pagamenti in contanti saltano gli sconti (Di martedì 14 gennaio 2020) Dal gennaio 2020 i contribuenti non potranno più usufruire delle Detrazioni fiscali al 19% per alcune spese sanitarie effettuate se il pagamento avviene in contanti. Il rischio di perdere lo sconto, comunque, riguarda solo alcune spese mediche specifiche (e non, in linea di massima, quelle più comuni): andiamo a vedere per quali è necessario pagare in modo tracciabile e per quali si può invece utilizzare il contante. Leggi la notizia su fanpage

eurokleis : Detrazioni per l'acquisto della prima casa: la #LeggediBilancio 2020 ha introdotto, a partire dal 1 gennaio, l’obbl… - eurokleis : La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto, a partire dal 1 gennaio, l’obbligo di pagare con bancomat, carta di credit… - CafUilTrapani : Detrazioni fiscali 2020 - Limiti di reddito -