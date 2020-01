Democrazia, tecnocrazia, uomo forte o regime militare? (Di martedì 14 gennaio 2020) Secondo il Pew Research Center, la Democrazia è la forma di governo più apprezzata, ma anche la tecnocrazia non dispiace a molti. E in Italia, cosa ne pensiamo? di Alessandro Ghiberti I ricercatori del Pew Research Center hanno condotto un vasto studio in 38 Paesi su quale forma di governo sia più efficace nell'affrontare i problemi relativi al tasso di fiducia nell'esecutivo e alla soddisfazione verso la Democrazia. Il quadro che emerge è fatto di tante differenze e sfaccettature tra (...) - Attualità / Politica, Democrazia, , regime Leggi la notizia su feedproxy.google

zazoomnews : Democrazia tecnocrazia uomo forte o regime militare? - #Democrazia #tecnocrazia #forte - BibMarino : @caffeopinione quanti danni ha fatto la teoria della public choice... ?? (se si parte dal principio che in democrazi… - mattiamucci : RT @you_trend: ?? Il @pewresearch ha condotto un'interessante analisi sull'apprezzamento delle varie forme di governo ?? Ce la illustra @Gh… -