Deloitte Money League, la classifica dei club più ricchi del mondo: una sola italiana nella top 10, domina la Spagna (Di martedì 14 gennaio 2020) Per il secondo anno consecutivo, le prime due posizioni della classifica della Deloitte Football Money League (giunta alla 23esima edizione) sono occupate da squadre spagnole, con il Barcellona che raggiunge per la prima volta la vetta e, allo stesso tempo, diventa il primo club a superare la soglia dei 900 milioni di dollari di fatturato. Il Real Madrid è sceso al secondo posto; il divario tra il primo e il secondo posto è ora il più alto nella storia di questo studio (95,3 milioni di dollari). La Premier League continua ad avere il maggior numero di club presenti nella top 20 della Money League, con otto club nell’edizione di quest’anno. Il Manchester United rimane in terza posizione con 811,7 milioni di dollari di ricavi. I rivali nazionali dei Red Devils, ovvero Manchester City e Liverpool, hanno fatturato rispettivamente di 696,6 e 689,9 milioni di dollari nel 2018/19. La ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

